在哥伦比亚和牙买加，使用单片复方药物治疗高血压的策略被证明比常规逐步开具多种药物更有效。News-Medical报道了这项集群随机临床试验的结果。

在40家诊所开展的研究

CATCH试验历时四年，纳入了1706名未控制的动脉性高血压患者，他们在哥伦比亚和牙买加的40家基层医疗机构接受治疗。一半的诊所采用标准方法：患者从一种降压药开始，如果血压仍未得到控制，医生会逐步增加剂量或添加其他药物。

在其余诊所，患者被开具一片含有两种或三种降压药物的药片。护士还教导参与者使用提供的设备在家自行测量血压，并定期检查结果。此外，一名健康顾问帮助患者遵从规定的治疗方案。

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18个月后的差异

18个月后，复方药物组的收缩压平均下降约19毫米汞柱。常规治疗组的降幅为9毫米汞柱。单片组近70%的参与者以及接受标准护理患者中的29%达到了低于130/80毫米汞柱的目标值。

研究结束六个月后，干预组75%的参与者继续使用由保险或政府项目支付的单片复方药物，并保持了更好的血压控制。作者称，这种方法对中低收入国家而言可能具有可持续性。研究结果发表于《美国医学会杂志》（JAMA），同时在2026年美国心脏协会科学会议上进行了展示。

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