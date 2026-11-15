220P/McNaught彗星今年夏天两次亮度骤增，原因是太阳加热使气体和尘埃从其表面下方喷发出来。在爆发期间，数百亿或数千亿磅的彗星尘埃被释放到太空中，散射太阳光，并在彗核周围形成了更明亮的彗发。

据Space.com报道，5月底，这颗彗星的视星等为+17.39。在不到14小时内，它变为+11.05，这意味着亮度急剧增加；6月2日达到+8.23。这使220P/McNaught在短时间内可以从黑暗地点使用10×50双筒望远镜观测。

7月第二次爆发

7月底，这颗彗星经历了另一次喷发。其亮度从7月28日的+14等增至8月6日的+6.1等。研究人员将这一现象与冰的升华联系起来，即包括水、二氧化碳和氮在内的物质直接转化为气体。向外逸出的气体压力会破坏彗星尘埃外壳的局部区域。

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彗核周围的尘埃外壳

根据基于观测建立的模型，大小为百万分之一米的尘埃颗粒以约每秒390米的速度从彗星飞散。科学家若泽普·M·特里戈-罗德里格斯表示，外壳局部部分的分离形成了富含尘埃的外壳，并在半天内使该天体的亮度增加了250倍。

220P/McNaught由澳大利亚彗星发现者罗伯特·麦克诺特于2004年发现。这是一颗木星族短周期彗星，绕太阳运行一周约需五年半。在此次于10月12日最接近地球后，它正逐渐变暗并驶向其轨道最远点。研究结果于11月3日发表在《皇家天文学会月报》期刊上。

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