东京地方法院以在电视拍摄期间对一名同事实施性侵为由，判处日本喜剧三人组合Jungle Pocket前成员斋藤慎二四年监禁。据《日本时报》报道，这名44岁的喜剧演员于11月16日被宣判。

案件情况

法院认定斋藤犯有强迫性交和猥亵袭击罪。根据法院的说法，2024年7月，在东京新宿区一次拍摄间隙，两人独处于电视摄制组巴士上时，他猥亵了一名年龄在20岁至29岁之间的女性，并强迫她进行口交。

斋藤承认发生过性行为，但不承认有罪。他声称，该女子据称表现得似乎喜欢这种接触，并在最后亲吻了他。辩方还表示，这名喜剧演员对她的职业生涯没有影响力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院认定

检方坚持认为，受害者曾进行反抗，但由于双方地位不平等，她无法完全抵抗斋藤的行为：尽管两人在当天才认识，他仍可能影响她的就业。法院接受了这一论点，认定权力失衡解释了为何该女子难以反抗并报告该事件。

法官Yuko Ito还考虑到，该女子在会面后曾向母亲和一名熟人讲述自己的不适，并咨询过精神科医生。判决书指出，斋藤没有表示悔意，并为自己的行为提出了不合逻辑的辩解。

被逐出组合

经纪公司Yoshimoto Kogyo在案件移交检方后，于2024年10月终止了与斋藤的合约。Jungle Pocket由斋藤、Hirohisa Ota和Otake于2006年创立。该三人组专长于小品喜剧，并在2016年TBS电视台的King of Conte比赛中获得第二名。

关注我们在