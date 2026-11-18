MLB总裁罗布·曼弗雷德表示，俱乐部老板尚未准备好在不设立薪资上限和下限的情况下批准新的集体谈判协议。由于与球员工会存在争议，联盟停摆可能于12月2日开始，并危及2027赛季，《卫报》报道。

现行的五年期集体谈判协议将于12月1日美国东部标准时间23时59分到期。如发生停摆，MLB将暂停所有交易和合同签约。这可能成为自1972年以来棒球界第十次停工。

俱乐部老板的立场

曼弗雷德表示，根据联盟的评估，大多数球迷支持设立薪资上限以及阵容最低支出水平。他称70%的球迷支持这一模式，并称竞争平衡是MLB面临的严重问题。

根据MLB提出的方案，2028年的硬性薪资上限将为2.582亿美元，最低水平为1.802亿美元。球队将被允许至少支出这一最低额的90%，即1.6218亿美元，但在三年内必须完全达到最低支出要求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会的反对意见

该计划还规定对个人合同加以限制，并且据MLB称，将按50比50的比例分配收入。与此同时，MLBPA工会反对联盟管理层提出的收入和支出定义。球员表示，他们永远不会接受薪资上限。

球员方面提出，对未达到最低薪资总额的俱乐部征收竞争诚信税。他们还要求提高奢侈税门槛并扩大薪资仲裁权。曼弗雷德指责工会没有就老板的立场作出实质性让步。

棒球管理层上一次提出薪资上限是在1994年。这随后导致了一场持续近八个月的罢工，并使世界大赛90年来首次被取消。

关注我们在