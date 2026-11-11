在澳大利亚，西澳大利亚州警察专员科尔·布兰奇表示，警员拉克兰·科斯特洛在受到纪律处分后能保住工作非常幸运。该处分涉及他背心上的臂章，以及在2024年9月于杰拉尔顿拘留一名16岁少年期间关闭随身摄像机一事。正如ABC News Australia报道，该警员的背心上写着FOLD CTS。

纪律处分

布兰奇称，这种行为在任何情况下都是不可接受的。他表示，作为纪律处罚的一部分，科斯特洛被保留在原有警衔，但他仍继续在警队服役。

该专员表示，这项处分还涉及科斯特洛违反警方规定关闭随身摄像机。他警告说，如果该警员再有一次违规，就会失去工作，并补充说，这名警员正受到严格监督。

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对该文字的解释

据布兰奇介绍，臂章上的短语与橄榄球术语有关，意为粗野比赛。在口语用法中，这一表达也可指强烈到使人倒地的一击。该专员指出，科斯特洛训练年轻人，并与社区中的许多儿童一起参与体育活动，但这样的文字不应出现在警员执行公务时所穿的背心上。

ABC获得的视频显示，科斯特洛给这名少年戴上手铐并将其带入一辆汽车内接受问询，约90秒后关闭了随身摄像机。之后在录像中，他似乎注意到同事的摄像机，并短暂抬手试图遮挡它。

布兰奇驳回了原住民法律援助服务机构关于警员经常关闭随身摄像机的说法。同时，他承诺，如果提供证据，将调查此事。

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