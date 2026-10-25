拉瓦尔品第专员要求RDA实现财务管理数字化 — Dawn

据《黎明报》报道，在巴基斯坦拉瓦尔品第，拉瓦尔品第专区专员指示拉瓦尔品第发展局（RDA）引入数字化财务管理系统，以防范金融欺诈。该议题在一次关于该机构财务和行政业务数字化的会议上进行了讨论，RDA总干事萨尔曼·加尼出席了会议。

数字化财务业务

专员指示相关官员实施一套系统，以提高RDA工作的透明度、效率、问责性和成效。他强调，数字化转型对于实现公共机构现代化以及改善公共服务提供是必要的。

RDA财务部门被指示采用现代数字化解决方案处理财务业务、文件记录和公务函件。专员表示，有效利用技术将有助于减少人工流程、改善部门之间的协作，并确保及时处理公务事项。

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监督与规划

专员还指出，有必要准确保存财务记录，并通过数字化系统加强监测机制。财务部门和RDA其他部门被指示协调采取措施，按照现行政府规则和规范实施拟议系统。

此外，他强调了提高财务规划质量、有效利用资源以及定期监测各部门工作的重要性，以加强行政控制和机构问责。RDA代表讨论了完善现有财务和行政程序，并将确定需要进行数字化变革的领域。

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