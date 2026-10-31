肯尼亚收入分配委员会（CRA）提议，在截至2028年6月30日的财政年度中，从全国收入中向47个县划拨4572.8亿先令。这比去中心化单位在本财政年度获得的4280亿先令多292.8亿先令，Nation Kenya报道。

收入分配

CRA的提议基于3.24万亿先令的预计可分配收入。建议向国家政府划拨2.78万亿先令，向各县划拨4572.8亿先令，另有102.5亿先令划入均衡基金。

CRA主席玛丽·切布卡蒂表示，这笔增加的资金应覆盖全民健康覆盖（UHC）体系工作人员的薪酬、国家和公共官员第四轮支付周期的实施、护士和助产士集体协议的履行，以及各县服务提供3%的增长。

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她表示，建议中的县级份额占最近一次经审计并获批准的国家收入的22.3%。这高于肯尼亚宪法第203(2)条规定的15%宪法最低标准。

县级机构支出

委员会还建议参议院将2027/2028财政年度县议会经常性支出的上限提高至503.6亿先令。这比目前391.9亿先令的上限高111.7亿先令。建议将额外资金用于薪酬、运营支出、交通费用补偿、培训以及新的人员配置模式等。

与此同时，肯尼亚郡长委员会表示，用于支付UHC工作人员薪酬的89亿先令发放延迟，各县已开始将这些工作人员转为享有养老金保障的永久职位。委员会主席穆托米·恩朱基呼吁立即拨付这笔资金。CRA的建议必须经过法律规定的预算审议程序。

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