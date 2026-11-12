在美国华盛顿，泛美卫生组织（PAHO）一个独立委员会已开始评估美洲各国是否仍保持消除地方性麻疹传播的状态。该委员会将特别关注美国、墨西哥和危地马拉，这些国家可能失去这一状态，半岛电视台报道。

维持该状态的标准

区域监测和再核查委员会是一个由流行病学、公共卫生和病毒学专家组成的独立小组。该委员会分析PAHO全部35个成员国的报告，其中包括2025年以及2026年上半年的流行病学数据。

如果同一病毒毒株在一国境内或特定地理区域持续传播至少12个月，该国将失去麻疹消除状态。为确定感染之间的关联，专家使用基因测序并分析病毒传播路径。他们还考虑疫苗接种覆盖率、疾病监测系统的能力以及对暴发的应对速度。

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美洲的情况

美国自2000年起一直保持消除地方性麻疹传播的状态，但自2025年1月以来，该国持续出现疫情暴发。墨西哥也记录到病毒的长期传播。除这些国家和危地马拉外，秘鲁和玻利维亚也处于风险之中。加拿大于11月失去了相应状态。

PAHO数据显示，2026年1月至10月期间，美洲17个国家和地区共确诊57,666例麻疹病例。该委员会将在华盛顿工作至周五，随后将向PAHO主任雅尔巴斯·巴尔博萨提交建议，由其作出最终决定。预计将在下周初正式宣布。

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