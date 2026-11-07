在伊斯兰堡，巴基斯坦信息委员会要求国民议会秘书处提供有关常设议会委员会和小组委员会主席及成员的开支、差旅补贴、福利和特权的详细信息。该决定是在记者萨迪娅·马扎尔提出申诉后作出的，《黎明报》报道。

回答13个问题

6月21日，这名记者提交了一份信息申请，要求了解自2025年1月以来议会委员会的工作及财务开支情况。她要求提供常设委员会和小组委员会的名单、它们举行会议的次数、这些会议的总开支、向委员会成员和主席发放的出差补贴数据，以及有关向议员提供的其他福利和款项的信息。

在国民议会秘书处未能提供令人满意的答复后，马扎尔于7月5日向信息委员会提出申诉。秘书处向申请人提交了答复，但她表示，除有关常设委员会名单的问题外，另外13个问题仍未得到回答。

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给秘书处的期限

委员会审查答复以及国民议会官方网站上的信息后认定，大部分议会数据已经公开。同时，委员会指出，这些材料并未对记者的申请作出具体答复。

信息委员会指示国民议会秘书在10天内就第二至第十四个问题提供完整、明确的答复。对该命令执行情况的审议定于11月19日举行。巴基斯坦2017年《信息获取权法》允许公民向公共机构提交申请，包括涉及提供福利、特权、合同和协议的申请。

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