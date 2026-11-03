在南非豪登省，南非人权委员会（SAHRC）发布了一份关于供水和卫生危机的报告。据《每日新闻》报道，该文件于11月2日发布，此前在5月19日至21日举行了听证会，八个负责供水的机构参与其中。

发布当天，帕克敦西区及邻近地区的居民在约翰内斯堡纽敦区Johannesburg Water办公室外抗议。据该媒体报道，一些家庭长达12周没有自来水。

中断原因

SAHRC将频繁中断与老旧和破损的市政基础设施、未修复泄漏造成的水损失，以及泵站和蓄水池容量不足联系在一起。报告还指出，污水处理存在大规模问题，导致河流严重污染。

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根据委员会的结论，技术问题还因专业人员短缺而加剧，其中包括工程师和工艺操作员；资金使用中的违规行为未得到纠正，费用征收也较为薄弱。SAHRC提出了八项应对危机的建议。

新的中断与建议的落实

11月3日，Rand Water报告称，埃库鲁莱尼、茨瓦内和莱塞迪以及普马兰加省三个市镇出现大范围供水中断。该公司称，原因是东兰德停电，导致Mapleton泵站停止运行。

在SAHRC调查期间，九名市镇或城市负责人中有八人不得不通过传票被传唤。专员亨克·博斯霍夫表示，与委员会合作是一项法律义务。同时，SAHRC的建议不具有强制执行力：2026年4月，宪法法院驳回了委员会提出的准许上诉申请，该裁决确认该委员会不具备类似公共保护官的强制执行权力。

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