美国国会一个委员会表示，中国人民解放军正在积极寻求英伟达最先进的半导体芯片，以发展运用人工智能的军事能力。美国国会美中经济与安全审查委员会的年度报告称，CNBC报道。

文件称，中国正试图规避美国出口管制，以获得增强军事技术所需的先进半导体。该委员会的报告于2026年提交给美国国会。

技术差距

报告作者指出，包括华为和寒武纪在内的中国制造商，在先进芯片生产方面落后于英伟达及其他美国公司，其中包括超威半导体公司。委员会评估认为，中国取得了一些进展，但仍未消除在逻辑芯片和存储芯片生产、半导体制造设备以及英伟达CUDA软件生态系统方面的关键限制。

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委员会认为，可获得的计算能力差距仍然显著，主要是由于美国对先进芯片实施的出口限制。

通过第三国获得访问

报告还指出，中国企业通过第三国的数据中心远程访问英伟达芯片，其中包括马来西亚。美国商务部工业和安全局周二发布了一项旨在阻断这一访问方式的规定。

此举是在美国财政部长斯科特·贝森特和国会议员提出批评之后作出的。他们表示，商务部对阻止先进英伟达芯片违反出口管制被转运至中国的应对不足。美国国会于2000年设立美中经济与安全审查委员会，以监测两国贸易和经济关系对美国国家安全的影响。

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