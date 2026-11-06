美国委员会批准特朗普支持的凯旋门计划——《国会山报》

美国国家首都规划委员会（NCPC）批准了在林肯纪念堂和阿灵顿国家公墓之间建设一座凯旋门的计划。据《国会山报》报道，经过近九小时的会议，该决定以8票对4票获得支持。

听证会后的投票

投票前，委员会听取了100多次公开发言，其中大多数参与者反对该项目。在公开听证会期间，会议的虚拟直播于美国东部时间约14时30分中断。大约40分钟后，会议恢复举行；在政府官方网站发生故障后，直播被转移到NCPC的YouTube频道。

NCPC副主席斯图尔特·莱文巴赫表示，委员会的职责是从设计角度评估项目的目的。据他所说，这座拱门将把环形交通枢纽改造成一座纪念性门户。

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选址与批评者的反对意见

该拱门计划建在阿灵顿纪念大桥附近的哥伦比亚广场。据该媒体称，它将象征性地连接华盛顿和弗吉尼亚州，作为19世纪60年代导致南北战争的国家分裂后团结的象征。

公开听证会的参与者呼吁委员会不要批准该计划。其中一些人称，这座建筑是对安葬在阿灵顿公墓的军人及其亲属的侮辱，并称这是特朗普发起的虚荣项目。另一些人对拱门可能对华盛顿空域造成的影响表示担忧；一名发言者提到2025年波托马克河上空发生的空中相撞事故，造成67人死亡。

民主党众议员贾里德·霍夫曼也反对修建这座拱门，强调在他看来该项目缺乏国会批准。NCPC主席马克·保莱塔表示反对，并援引国会1925年对阿灵顿纪念大桥委员会的授权。共和党人安德鲁·克莱德和布赖恩·马斯特则支持该项目。

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