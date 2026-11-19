美国国会一个两党委员会呼吁立法者将中国扣留数百艘悬挂巴拿马国旗船只的行为认定为一种“经济胁迫”，并赋予总统以制裁方式回应的权力。据《南华早报》报道。

该委员会还建议向联合国国际海事组织提出请求，以建立一份官方记录，追踪北京可能将港口准入用作施压工具的情况。委员会建议立法者责成美国联邦海事委员会开展调查，并在90天内提交报告。

扣留数量增加

根据劳氏日报收集的《东京备忘录》数据，中国港口扣留悬挂巴拿马国旗船只的月均数量，已从去年的约21艘增至5月的140艘。该委员会估计，此类事件总数接近500起。巴拿马代表团在北京谈判后，这一数字在7月降至16艘。

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这些扣留事件发生在围绕巴拿马运河巴尔博亚和克里斯托瓦尔码头的争端背景下。1月，巴拿马最高法院撤销了授予CK Hutchison子公司Panama Ports Company的1997年特许经营权及其2021年的延期。2月，巴拿马接管了这些码头，并在筹备新一轮招标期间，将其移交给Maersk和MSC的子公司管理，期限最长为18个月。

中国的立场

中国驻华盛顿大使馆称这些指控“毫无根据”，并表示中国有关部门依法依规对船只进行了例行检查。中国外交部发言人林剑7月表示，港口当局有权出于安全考虑检查外国船只，并扣留存在严重缺陷的船只，直至问题得到纠正。

他还援引数据显示，在中国水域发生的事故中，涉及悬挂巴拿马国旗船只的比例不成比例地偏高。与此同时，该委员会在报告中称，北京已显示出愿意通过运营中断、监管影响和经济反制措施，将商业基础设施用于政治施压。

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