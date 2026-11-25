德国一个专家委员会提出了51项建议，以加强对性工作的监管，并打击胁迫、剥削和人口贩运。提案包括追究使用未登记性工作者服务的客户的刑事责任，Tagesschau报道。

德国联邦家庭事务部长卡琳·普里恩一年前要求该委员会就防止胁迫、剥削和人口贩运提出建议。委员会由来自学术界、执法、打击人口贩运、平台监管、社会工作和医疗卫生领域的12名专家组成。委员会主席是犯罪学家兼法学家蒂尔曼·巴奇。

登记与客户责任

自2017年起，德国性工作者必须进行登记，而妓院则必须获得国家经营许可。委员会认为，这些要求在实践中经常被规避，部分女性仍未得到适当保护。

专家建议，只有在性工作者已向有关部门登记的情况下，才允许购买性服务。他们建议将登记设为免费，并确保高水平的个人数据保护。同时，委员会不建议惩罚未登记的性工作者，以免恶化其处境或加深其依赖性。

相反，委员会建议对使用未登记人员服务的客户追究刑事责任。委员会还提议，对未经国家许可经营性产业场所，以及雇用未登记性工作者的行为追究刑事责任。

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年龄门槛与数字平台

委员会建议将登记的最低年龄从18岁提高至21岁。对于怀孕的性工作者，建议引入类似于雇员保障的保护措施：分娩前六周和分娩后八周不得工作。

其他建议包括扩大所有联邦州警方的检查权限，对用于寻找客户的数字平台进行全面监管，以及在更长的过渡期后，仅在特定条件下允许街头卖淫。

普里恩称，这些建议是对处理卖淫问题方式的根本性重新定位，并表示将与其他部委和联邦州讨论立法修改。性工作者利益代表反对加强限制，称更高的年龄门槛和核查登记的要求可能将未登记人员挤入保护较少的非法领域。

根据联邦统计局数据，截至2025年底，德国登记在册的性工作者为32,474人。该国性工作者总数估计在20万至40万人之间。

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