俾路支省委员会担忧121.1亿卢比支出——《黎明报》

在巴基斯坦奎达，俾路支省议会公共账目委员会对该省通信与工程部门在2023—2024财年支出超过121.1亿巴基斯坦卢比表示严重关切。这些支出在审计中被标记为不合规，《黎明报》报道。

该问题在由省议会议员阿斯加尔·阿里·塔林主持的会议上进行了审议。委员会成员审阅了2023—2024财年的审计报告，并要求官员就这类支出的规模作出解释。

未使用的预算资金

委员会还审议了该部门2022—2023年的财务表现。在获拨的超过444.2亿卢比资金中，约32.4亿卢比未被使用，相关拨款在财年结束后被核销。

委员会成员质疑资金未被使用，指出这些资金本应及时退回，以便用于其他必要的发展项目。他们还对为发展计划任命项目主任表示关切，尽管相关政府部门本可执行这些任务。委员会要求提供有关公务车辆、薪资和行政开支的信息。

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特别审计与追偿

委员会下令对纳西拉巴德、努什基、若布及其他地区的项目进行特别审计，其中包括卡奇平原供水计划和俾路支省生计与创业发展项目。

在审查向承包商支付的款项时，委员会发现各建筑部门在2021—2022年存在9034万卢比的超额付款。根据审计，这些问题源于计算错误和采用未经批准的费率；委员会责令追回全部款项。

另一起涉及4041万卢比的不合规问题，与为超出PC-I文件、预算和合同规定规模的建筑工程付款有关。官员被指示在10天内确保全额追回该款项。其余审计意见被推迟至11月30日的会议审议。

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