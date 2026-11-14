达尔哈马尔紧急情况委员会表示，自周四以来，准军事组织快速支援部队（RSF）的武装人员已在苏丹西科尔多凡州安努胡德市杀害10名手无寸铁的平民。据阿纳多卢通讯社报道，安努胡德是该州第二大城市。

当地委员会声明

该委员会表示，城市多个地区的安全局势正在恶化。委员会称，骑乘摩托车的RSF武装人员在安努胡德多个街区发动了袭击。

该委员会还表示，该市通信已完全中断，包括无法使用Starlink服务。该委员会称，RSF武装人员仍在抢劫商店、搜查住宅并恐吓居民。

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科尔多凡的战斗

自2025年5月以来，RSF一直控制着达尔哈马尔地区的主要城市安努胡德。在委员会发布消息后，该组织尚未发表评论。

前一天，苏丹官员表示，军队及其盟军在与RSF交战后控制了距安努胡德约100公里的胡韦市。11月7日，军方消息人士告诉阿纳多卢通讯社，军队已控制位于胡韦西北方向的阿亚尔巴希特。

自去年10月25日以来，苏丹军队与RSF之间的战斗在北科尔多凡、西科尔多凡和南科尔多凡加剧。根据联合国估计，始于2023年4月的苏丹战争已造成数万人死亡，并迫使近1300万人离开家园。

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