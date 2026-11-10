俄罗斯国家杜马这个侵略国的刑事和行政立法委员会建议在一读中通过一项法案，对传播诋毁传统精神和道德价值观或宣扬放弃这些价值观的材料处以罚款。据Meduza报道。该委员会于11月9日通过了这一建议，截至发稿时，该法案一读的日期尚未确定。

拟议的罚款

计划对传播此类材料的个人处以5000至1万卢布罚款，重复违法者最高可被罚15万卢布。官员将被处以5万至10万卢布罚款，重复违法者最高可被罚40万卢布。法人实体可能面临50万至70万卢布的处罚，重复违法者最高可被罚300万卢布。

对于不遵守俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局删除材料要求的行为，拟另行实施制裁。个人将被处以1万至2万卢布罚款，官员为10万至20万卢布，法人实体为70万至100万卢布。重复违法的，个人将被处以20万至30万卢布罚款，官员为60万至80万卢布，法人实体为300万至500万卢布。

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谁将审理案件

有关传播相关材料的行政案件应由俄罗斯文化部提起，而有关未遵守删除要求的案件应由俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局提起。如果服务所有者在放映许可证被撤销后24小时内删除被认定为诋毁传统价值观的作品，则不追究责任。

该法案的共同起草人、国家杜马议员谢尔盖·博亚尔斯基表示，文件中的“个人”一词指的是社交网络所有者，而不是其用户。传统俄罗斯精神和道德价值观清单载于俄罗斯总统于2022年11月签署的一项法令。其中包括生命、尊严、人权和自由、爱国主义、牢固的家庭、人道主义、仁慈、公正、历史记忆以及俄罗斯各民族的团结。

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