在以色列，议会组织委员会建议任命“以色列是我们的家园”党主席、议员阿维格多·利伯曼担任新一届议会临时外交与国防委员会主席。该决定获得13名议员支持，9人投反对票，《耶路撒冷邮报》报道。

由17名议员组成的临时委员会

该委员会将由17名成员组成。决定中列出的代表包括4名来自利库德集团的议员：博阿兹·比斯穆特、雅各布·巴尔杜戈、奥菲尔·卡茨和埃利沙·马丹。“比亚哈德”党团将由拉姆·本-巴拉克和凯伦·特纳代表，民主党由亚伊尔·戈兰代表，拉阿姆党由约阿夫·塞加洛维奇代表，“以色列是我们的家园”党由阿维格多·利伯曼代表。

名单还包括来自“犹太力量党”的利莫尔·松·哈尔-梅莱赫、来自“联合妥拉犹太教”的埃利亚基姆·斯塔克、来自沙斯党的伊农·阿祖莱，以及来自宗教犹太复国主义党的西姆哈·罗特曼。

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根据法律，新一届以色列议会目前没有反对党领袖，因此总理本雅明·内塔尼亚胡没有义务定期向反对派代表进行安全事务简报。如果利伯曼被任命为这一临时专业委员会主席，预计他将就安全和外交问题与总理直接联系。

艾森科特致总理的呼吁

与此同时，“亚沙尔”党主席、议员加迪·艾森科特呼吁内塔尼亚胡在政治过渡时期作出安全和国家决策时保持克制与谨慎。他呼吁不要采取并非紧急的措施，并避免作出他认为可能削弱公众对国家机构信任的决定。

艾森科特在信中表示，内塔尼亚胡领导的政府已不再获得议会信任，而支持其继续留任的只有46名议员。他还对有关安全问题可能考虑外部因素的报道表示担忧，并警告不要出现因政治决定而使安全机构负责人不得不解决宪法困境的情况。

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