11月5日，智利国会联合预算委员会将2027年科学部预算项目附否定意见移交众议院。此前，该项目于10月21日被预算小组委员会否决。

据《The Rio Times》报道，由参议员和众议员组成的联合委员会没有再次就科学部的拨款进行投票。政府没有对预算草案的这一部分提交修正案，因此该项目被附否定意见移交作进一步审议。

其他预算项目的审议

同一天，委员会批准了卫生部、国防部、外交部、经济部和国有土地部的预算项目。财政部预算项目获得一致支持，投票结果为26票对0票。

与此同时，财政部预算中有关海关署的部分在单独投票中被否决。由国家医疗保险机构Fonasa资助的初级医疗保健项目获得12票赞成和12票反对，也未获批准。

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预算参数和后续程序

智利预算局Dipres计划2027年支出为91.2万亿智利比索，约合930亿美元。这比2026年预期支出按实际计算高出1.5%。

政府还设定了相当于国内生产总值1.8%的结构性赤字。2026年的目标指标为国内生产总值的2.6%，而Dipres估计该指标为2.3%。

接下来，众议院将审议预算法案，之后法案将提交参议院。该文件于9月30日提交国会，议会有60天时间批准该法案。

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