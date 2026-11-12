以色列卫生部下属委员会提交了改革女性医疗保健体系的建议。建议 предусматривают从主要聚焦妊娠、分娩和妇科的单独措施，转向覆盖女性生命各阶段需求的政策。据《耶路撒冷邮报》报道。

该委员会由马利·库沙担任主席，八个专家小组参与了建议的制定。其方法基于有关生物学、性别、社会和文化差异对预防、诊断、治疗及医疗结果影响的研究。

早期诊断与子宫内膜异位症

对于儿童、青少年和年轻女性，委员会建议加强对心理健康问题、进食障碍、贫血和子宫内膜异位症的预防与早期发现。委员会还建议发展主动式医疗服务。

根据Endo Israel组织的一项研究，以色列子宫内膜异位症的平均确诊延迟时间为11.2年。从出现症状到首次就诊于医疗专业人员，平均需4.6年；此后到确诊还需6.6年。

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在一项涵盖近2000名已确诊子宫内膜异位症女性和女孩的研究中，半数受访者表示同时出现了来自不同身体系统的11至15种症状。其中包括经期疼痛、疲劳和精疲力竭、消化问题、腹胀，以及性交期间或之后的疼痛。

一项针对近900名已确诊子宫内膜异位症女性的调查显示，在确诊前，患者经常被转诊至胃肠科医生、骨科医生、泌尿科医生和精神科医生。根据Endo Israel的数据，近64%的受访者认为医疗系统没有能够帮助她们的解决方案。

成年期和老年期的照护

委员会还建议在成年期提供持续的心理健康服务，并使服务适应创伤、暴力、妊娠和分娩、激素变化以及社会风险因素。委员会另行建议将更年期照护纳入标准服务体系：提高认知度、培训医疗工作人员，并改善诊断和治疗的可及性。

针对年长女性，这些建议涵盖慢性疾病的预防、诊断和治疗，以及心血管健康、骨骼状况、认知功能、疼痛和身体功能。以色列卫生部表示，在制定多年行动计划期间，正在研究委员会的建议。

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