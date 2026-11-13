联邦议院预算委员会已完成对德国2027年联邦预算草案的修订，该预算规模约为5609亿欧元。与此同时，政府领导层仍在寻求约50亿欧元，以降低电力税，Tagesschau报道。

用于减税的资金

在所谓的预算定稿会议期间，议员们对预算草案进行了最后修改。这一次，焦点集中在能否找到资金，以兑现总理降低电力税的承诺。

据该媒体报道，在夜间会议期间直接找到数十亿欧元的可能性不大：与会者主要只能重新分配数百万欧元级别的资金。委员会工作结束后，问题依然存在：为何在德国历史上规模最大的预算中，无法为这项税收倡议找到不足总额1%的资金，即约50亿欧元。

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基民盟/基社盟党团的不满

减税问题引发了基民盟/基社盟党团的不满。其代表对预算谈判的初步结果感到不满，并期待就该联盟支持的项目作出更多决定。在非正式交谈中，也有人推测部分议员可能不会支持整个联邦预算。

政府领导层计划在定于下周二举行的联合执政委员会会议之前讨论可能的解决方案。基民盟政治人物保罗·齐米亚克在ARD节目中表示，如果各方都有意愿，他相信可以朝着降低该税迈出第一步。他还称自己是谨慎的乐观主义者。

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