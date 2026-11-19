联合国人权委员会表示，人们成立或加入协会无需获得国家的许可或认可。新建议载于关于解释《公民权利和政治权利国际公约》第22条的第38号一般性意见，该条保障结社自由，联合国新闻报道。

登记和非正式协会

委员会强调，选择成立或加入已登记或非正式协会，完全取决于人们自己。仅仅因为是未登记协会的成员，不能成为刑事起诉或处罚的依据。

结社自由使人们能够自愿联合起来，包括在工作场所，为实现共同目标而努力。委员会称，这项权利是民主的基石之一，也是行使其他权利的条件。同时，委员会指出，对这项权利的攻击和侵犯，是对人权、法治和民主进行更广泛攻击的标志。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

保护异议和国际合作

结社自由权也适用于可能被视为有争议、表达异议或扰乱既定秩序的思想和活动。这尤其包括和平的集体公民不服从行动。

委员会警告，不应滥用反恐和国家安全法律，包括针对所谓极端主义或不受欢迎组织的模糊规定。协会有权寻求、获得和使用资金，包括外国资金，并在国际层面开展合作，而不必面临被贴上“外国代理人”或类似标签、或被宣布为国家安全威胁的风险。

对结社自由的限制只能作为例外：必须具有明确的法律依据，追求正当目标，并且是必要和相称的。委员会认为，强制暂停活动或解散协会只能作为最后手段，并且必须伴随司法保障。

关注我们在