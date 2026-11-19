联合国人权事务委员会警告称，在英国最高法院即将就禁止Palestine Action是否合法作出裁决之际，不应滥用反恐立法和国家安全规定。据《卫报》报道。

联合国委员会的建议

在首份关于结社自由的综合建议中，该委员会批评了针对“极端主义”或“不受欢迎”组织的措辞含糊的法律。该文件未直接提及Palestine Action。

委员会副主席埃伦·蒂格鲁贾表示，决定制定这些建议是受到包括英国、朝鲜、俄罗斯、中国和以色列在内的多地事态发展的推动。她说，国家安全和反恐可以是限制结社自由的合法理由，但这些目标在国内立法中往往界定模糊，并被用于将结社行为定罪。

她提到，可能受影响的人包括气候活动人士、儿童和青年运动人士、人权捍卫者、记者以及工会人士。建议还指出，保护人权、报告侵犯人权行为或要求追究责任人责任，本身不能被视为对公共秩序的威胁或扰乱。

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对Palestine Action禁令的挑战

去年禁止Palestine Action的决定受到人权团体、持不同观点的政治人士、前皇家检察署署长和前安全部门负责人批评。Palestine Action成为首个依据英国《反恐法》被禁止的直接行动团体，与“基地”组织和Boko Haram等组织并列。

本月早些时候，最高法院审理了对该禁令的挑战，目前仍在等待该案裁决。诉讼认为，该禁令对言论自由和抗议权构成不成比例的干预。

提起诉讼的Palestine Action联合创始人胡达·阿莫里表示，政府正在利用恐怖主义标签压制政治异议。她还表示，如果英国法院拒绝撤销该禁令，他们将向欧洲人权法院提出申诉。

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