巴基斯坦经济协调委员会（ECC）指示国家粮食安全与研究部在三个月内制定解除国家对烟草价格设定监管的机制。该决定是在审议2026年烟草收成最低指导价期间作出的。

据《论坛快报》报道，ECC批准了由巴基斯坦烟草委员会（PTB）认可的价格监管提案。同时，该委员会强调，有必要制定联邦政府退出价格制定程序的战略。

价格和烟草税费

该部提议将2026年收成的最低指导价和烟草税费税率维持在2025年水平。ECC批准了该提议，并指示该部提交价格机制去监管计划。

PTB获授权促进烟草及烟草制品的种植、生产和出口。联邦政府根据1968年《巴基斯坦烟草委员会条例》为不同烟草品种设定最低指导价。

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会议还审议了为何部分烟草种类拟议的2026年价格低于2025年、为何White Patta/Rustica看起来比其他种类更贵，以及为何价格走势因品种而异。

最低价格的计算

根据提交给ECC的信息，最高价格根据生产成本、上一年八个月的平均通胀率以及固定5%的利润率计算。对于烤烟型弗吉尼亚烟草（Flue-Cured Virginia），2026年的基础生产成本确定为每公斤473.61巴基斯坦卢比。采用2025年1月至8月5.43%的通胀率后，最低指导价为每公斤523卢比。

PTB还指出，2026年8月的平均通胀率为9.26%，而2025年同期为5.43%。若采用9.26%的指标，Flue-Cured Virginia的最低指导价将为每公斤541.14卢比。联邦税收委员会主席提请注意，需要考虑烟草出口盈余，因为产量较高，而国内消费较低。

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