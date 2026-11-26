美国众议院金融服务委员会已将一项法案提交众议院全院审议，该法案旨在以法律形式确立战略比特币储备。该文件禁止联邦政府在至少20年内出售、交换、拍卖、质押或以其他方式处置储备中的比特币，CoinDesk报道。

法案规定的内容

该法案编号为H.R. 8957，名为《2026年美国储备现代化法案》（American Reserve Modernization Act of 2026）。该法案于5月21日由来自阿拉斯加州的共和党人尼克·贝吉奇和民主党人贾里德·戈尔登提出。

如果该文件获得通过，美国财政部长须在180天内建立战略比特币储备，以及单独的其他加密货币储备。该倡议要求编制储备证明报告，并对联邦机构拥有的数字资产进行盘点。

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委员会于9月16日以28票对21票通过该法案。所有赞成票均来自共和党人，所有民主党人均投票反对。该文件于11月24日正式提交众议院，此后具备在众议院议场审议的资格。

审议时间表

该法案是在美国总统唐纳德·特朗普2025年3月6日关于设立战略比特币储备的行政命令基础上进一步推进的。如果该文件成为法律，废除这一政策将更加困难。与此同时，即使该法案未能通过，由行政命令设立的储备仍将保留，但未来的总统可以在未经国会决定的情况下对其进行修改或终止。

为生效，该法案必须在1月3日现届国会任期结束前获得众议院和参议院表决通过，并由总统签署。根据Arkham的数据，截至发布时，与美国政府相关的地址持有306,795枚BTC，价值超过187亿美元。

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