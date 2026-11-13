塞浦路斯众议院财政委员会表示，尼科西亚迫切需要一座新的议会大楼。委员会中所有党派的议员一致认为，现有场所已经过时，《塞浦路斯邮报》报道。

众议院常务副秘书长安德烈亚斯·赫里斯托杜卢表示，仅去年一年维修就花费了20万欧元。他称，与健康和安全有关的问题将继续恶化。议会明年预算中安排了3万欧元用于更新建筑设计图纸，但他称建设新大楼的决定属于政治决定。

议员的立场

委员会主席、民主党议员赫里西斯·潘特利季斯敦促同事一致行动。“阿尔马”党领导人奥德修斯·米哈伊利季斯指出，最初的规划于1995年制定，且数次更新，但交通部并未表现出实施该项目的意愿。他建议将现议会大楼移交给某个公务员部门。

“直接民主”党议员扬尼斯·劳里斯对项目成本提出质疑，并指出，花费1.5亿欧元建设一座按照1995年规划设计的大楼令人惋惜。民主大会党代表德米特里斯·德米特里乌表示，议会应当坚定地向前推进。劳动人民进步党议员阿里斯托斯·达米亚努也指出，委员会会议室无法容纳来宾。

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规划与支出

成立于1960年的塞浦路斯众议院目前在尼科西亚的内雷乌大道举行会议。2018年，交通部将阿吉奥斯-乔治奥斯山，也称帕西迪山，确定为新议会综合体的选址。该项目是在国际建筑竞赛中选出的，规划包括一座嵌入山丘的圆形议事厅。

该综合体及考古公园的建设招标于2020年1月公布，估计造价为9500万欧元。考古发掘发现了可追溯至公元前第三千年中叶的铜石并用时代定居点遗迹，而成本和延误导致项目停摆。众议院2026年预算拨出2万欧元用于更新招标文件，前提是政府作出政治决定；当时建设成本估计约为1亿欧元。

议会明年的预算为3690万欧元。预计2028年和2029年的年度支出均为3820万欧元。

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