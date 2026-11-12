泰国议会政治发展、大众传播和公众参与委员会呼吁警方及其他国家机构说明该国如何使用国家监控技术。《曼谷邮报》报道。

该委员会发出呼吁的几天前，苹果公司向数十个国家的部分iPhone用户发送了有关“雇佣型间谍软件”威胁的通知。据该报报道，一些泰国反对派人士和活动人士收到了此类通知。

采购相关说法

委员会主席、人民党议员帕卡蒙·努阿南表示，2027财年预算中拨出1亿泰铢，用于采购Pegasus间谍软件及相关监控工具。

另一名委员会成员表示，Pegasus并非国家机构使用的唯一工具。据其称，Circles系统据称由三个部门采购：军事情报局、国内安全行动司令部和禁毒局。

他还表示，这些部门在2014年至2020年间采购了Circles，合同总金额为6140万泰铢。此外，这名委员会成员报告称，有10个采购用于确定手机位置设备的项目，总价值为2.27亿泰铢。

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侵犯隐私的投诉

国家人权委员会第二人权保护组负责人瓦塔纳功·桑努伊向委员会表示，2021年，该机构收到了数人的投诉，称他们的隐私权可能受到侵犯。受影响者包括活动人士和学者，其中包括政治学家普昂通·帕瓦坎；他们收到苹果公司的通知，称其iPhone成为国家支持的攻击目标。

帕卡蒙·努阿南建议数字经济与社会部与国际学术机构合作，包括多伦多大学的公民实验室，以调查可能的间谍软件攻击并保护公民数据。

2022年7月，Pegasus在泰国的使用受到关注，当时研究人员报告称，在反政府抗议活动期间，数十名民主运动活动人士成为该软件的目标。公民实验室与泰国组织iLaw和DigitalReach当时共同确认了30名活动人士、学者、律师和非政府组织工作人员，他们的移动设备在2020年10月至2021年11月期间受到影响。

警方多次否认其自身或其他执法机构曾购买或使用Pegasus监控活动人士或政治反对派人士。与此同时，时任数字经济与社会部长柴武·塔那卡马努颂于2022年7月在议会承认，该国曾在与国家安全或毒品有关的“有限情况下”使用软件追踪人员。

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