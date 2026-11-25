拉脱维亚议会预算和财政委员会支持为国家航空公司 airBaltic 提供最高1.75亿欧元的国家担保。据Baltic News Network报道，该担保旨在帮助该航空公司在美国第11章重组程序框架内获得第二笔融资。

对 airBaltic 财务稳定措施法的修正案计划按照紧急程序审议。委员会中有7名议员投票支持加速审议，2人反对，另有1人弃权。总体而言，9名委员会成员支持修正案，而来自“主权权力”和“拉脱维亚青年联盟”联盟的两名议员投票反对。

停止运营的风险

交通部长克里什斯·利普沙恩斯表示，如果无法获得第二笔融资，airBaltic 可能被迫在12月中旬停止运营。他称，第二笔资金为1.25亿欧元，而贷款方要求提供1.75亿欧元的国家担保，其中还包括5000万欧元的贷款利息。

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11月24日，拉脱维亚政府原则上批准提供该担保。私人贷款方将向航空公司提供资金，国家则将在不立即动用预算资金的情况下，担保其履行义务。该担保的正式办理需要获得议会许可及必要批准，其中包括欧盟委员会的批准。利普沙恩斯还指出，融资提议并非得到保证，因为贷款方可随时撤回提议。

融资与重组

10月19日，美国纽约南区破产法院批准了 airBaltic 总额最高3.5亿欧元的DIP融资机制。该机制包括1.75亿欧元的第一笔资金、最高1.25亿欧元的第二笔资金以及最高5000万欧元的第三笔资金。航空公司已从第一笔资金中动用7892.5万欧元，用于回购8架空客A220飞机和7台发动机。

利普沙恩斯表示，额外资金应有助于稳定公司在冬季的状况，使其能够就债务减免进行谈判、调整机队并寻找战略投资者。如果 airBaltic 到春季前未能吸引投资者，也未能找到贷款方为3.5亿欧元债务再融资，国家可能需要履行担保义务。该航空公司表示，航班和旅客服务将照常进行，现有机票和预订将继续有效。

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