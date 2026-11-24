瑞士国民院经济和税务委员会支持一项提议，要求瑞银集团以核心自有资本覆盖其海外子公司结构价值的90%。据阿纳多卢通讯社援引公共广播机构RTS报道，该决定以微弱票数优势通过。

委员会投票

该委员会站在联邦院一边，否决了联邦委员会提出的100%资本覆盖要求。在审议过程中，议员们在四个覆盖率方案中作出选择，范围从75%到100%。

90%的方案获得13票，而80%的替代方案获得12名委员会成员支持。委员会主席萨缪尔·本达汉向记者表示，国民院委员会已与联邦院协调了立场。

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银行立法修订

对《银行法》的拟议修正案旨在通过提高瑞士大型银行海外部门的资本覆盖率来加强金融稳定。瑞银是唯一将受到这一措施影响的银行。

瑞银反对更严格的要求，称这些要求可能增加成本并削弱该行的国际竞争力。在瑞信于2023年倒闭并被瑞银紧急收购后，监管改革正在审议中，这使瑞士只剩下一家具有全球系统重要性的银行集团。

这一争议还引发了有关瑞银可能将总部迁往海外的问题，不过该行尚未宣布离开瑞士的决定。委员会的建议仍须由瑞士国民院全体会议审议；辩论计划于12月举行。

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