苏丹达尔哈马尔紧急援助委员会表示，准军事组织快速支援部队（RSF）在西科尔多凡州阿布扎巴德以北的村庄杀害了数名平民，其中包括三名儿童和两名妇女。据阿纳多卢通讯社报道，该委员会称，杀戮发生在11月20日。

委员会未公布遇难者总人数。

关于抢夺羊群的说法

委员会还称，一支RSF部队夺走了约400只羊组成的羊群，当时两名牧民正将羊群从瓦德班达地区赶往苏代拉特的市场。据其称，该组织成员还带走了牧民。

瓦德班达村庄的居民出发去夺回羊群，但此后一直没有他们的消息，声明称。委员会指控RSF在苏丹军队推进之前掠夺当地地区。

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居民流离失所

在另一份声明中，委员会指控RSF杀害阿布卡尔卜地区居民并强迫其流离失所。委员会称，在阿尔杜迈拉村，准军事部队杀害了三名手无寸铁的平民，并掠夺了数十个村庄居民的财产，迫使数百个家庭离开家园。

国际移民组织11月19日表示，由于安全威胁，又有930人离开阿布扎巴德市。自11月14日以来，来自更大地区的流离失所者人数已达3670人。

随着军队推进并控制阿尔胡瓦伊以及阿布扎巴德和安努胡德附近地区，西科尔多凡的战斗加剧。苏丹军队与RSF之间的战争于2023年4月开始，起因是双方就将准军事部队整编入军队发生争议。据该通讯社称，这场战争已造成数万人死亡，并导致约1300万人流离失所。

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