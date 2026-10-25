肯尼亚国民议会教育和劳工委员会将调解政府与公立大学教师之间的争端。据Nation Kenya报道，围绕2025至2029年集体协议的冲突已持续三周，阻碍了该国所有公立大学的教学活动。

在大学工作人员提交请愿书后，委员会计划举行各方会谈。该请愿书由大学学术人员联盟、肯尼亚大学工作人员联盟和Kudheiha工会的代表签署。

工会诉求

工会要求议员责成国家财政部和教育部就新集体协议提交适当的反提案。它们还要求作出书面承诺，以保证从国家预算中为该协议提供资金。

工作人员代表称，在代表政府的公立大学校际协商论坛单方面确定反提案后，谈判陷入僵局。工会认为，该提案未考虑新协议中扩展的条款。

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它们还要求政府承诺支付根据此前协议累积的79亿先令工资欠款，其中包括2017至2021年集体协议项下的欠款。

罢工与大学资金

大学工作人员在七天通知期结束后，于10月2日开始罢工。他们要求完成谈判，签署并执行2025至2029年集体协议。

工会向议会表示，9月21日，薪酬委员会告知它们，教育部或国家财政部尚未提供书面的资金保障。它们还反对从学生缴费中支付大学工作人员薪酬的提议，称这种做法具有歧视性。

议会多数党领袖金马尼·伊春瓜呼吁各方保持克制并开展对话，并强调由于罢工，学生无法参加考试。预计联合委员会将在短暂的议会休会结束后提交报告。

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