南非三个议会委员会在检查位于比勒陀利亚的南非选举委员会（IEC）总部后表示，该委员会已准备好于2026年11月4日举行地方选举。委员会主席莫萨·查巴内表示，议员们相信该委员会有能力确保自由、公正的投票。同时，委员会承认选举过程中可能会出现问题，The Rio Times报道。

额外选票

10月23日，议会内政、合作治理和传统事务委员会，以及安全与司法特别委员会进行了检查。与此同时，在宪法法院作出裁决、将此前被排除在选票之外的181名非洲人国民大会候选人恢复至选票后，IEC正在继续印制约660万张额外选票。

截至10月中旬，委员会已印制约7900万张选票中的66%。额外印刷批次计划在10月30日前完成——即投票日前五天。该媒体称，能否及时完成印刷是主要的物流风险。

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投票规模

选举将于11月4日星期三当地时间07:00至21:00举行；特别投票安排在11月2日和3日。该国登记选民超过2900万人。此次投票将分配257个市镇议会中的10,526个席位。

IEC认证了136,790名候选人，732个已登记政党中约有547个参加选举。10月18日公布的eNCA/MarkData民调显示，在约翰内斯堡，没有任何政党的支持率接近多数：民主联盟为35%，非洲人国民大会为21.8%。

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