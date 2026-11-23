Anthropic已开始为使用Mythos和Fable模型的企业客户推出Enterprise Frontier Safeguards系统的早期版本。该系统允许将AI提示词和模型回复存储在客户自己的服务器上，Engadget报道称。

在客户一侧存储数据

根据新条款，Anthropic仍将要求客户保留提示词和回复30天。同时，企业可以将这些数据存储在自己的基础设施中，而不是传输至Anthropic的服务器。

在6月发布第五版Mythos和Fable后，Anthropic曾表示，为防止不当使用，将保留所有用户提示词和模型回复30天。这种做法未获企业客户支持。该公司并未对最新版Opus模型采用类似要求。

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检查可能的攻击

Mythos和Fable防护机制负责人约翰·图罗告诉彭博社，Anthropic将进行定期的15分钟检查，以发现潜在网络攻击的迹象。如果自动化系统发现问题，将通知客户。

Anthropic也将收到有关潜在风险的通知，但图罗表示，该公司将无法访问与这些风险相关的数据。此前，该公司将其数据保留政策视为一项商业风险，特别是在OpenAI于8月宣布实施零数据保留政策之后。

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