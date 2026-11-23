Anthropic 推出了 Claude Ship，这是一套旨在帮助开发者更快准备代码变更的工具。据亚洲新闻台报道，该服务会检查提出的变更、帮助解决问题，并可根据团队规则确定其中哪些可添加至代码主分支。

Claude Ship 的组件

该套件包括三个组件。Code Review 工具现已可用：它会检查提出的代码变更并标记发现的问题。PR Steward 和 Claude Approvals 目前处于测试阶段。

PR Steward 可帮助解决自动化检查失败、代码变更之间的冲突以及审阅者评论相关的问题。该工具会说明其作出的变更，并告知如何撤销这些变更。它旨在协助开发者，而不是自行批准或合并代码变更。

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按团队规则审批

如果团队规则允许，Claude Approvals 可以自行批准常规变更。对于风险更高的变更，该工具将提交给人工审查。

Claude Ship 面向使用 Claude Team 和 Enterprise 计划的 GitHub 项目开放。

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