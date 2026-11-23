Applied Digital已与一家未具名、具有投资级评级的超大规模云服务商签署协议，向其出租150兆瓦关键IT容量。Channel NewsAsia援引路透社报道称，这项有关人工智能数据中心容量的协议预计将在18年的基础期限内带来54亿美元的合同收入。

合同条款

租赁期限可延长至33年。若所有延期选项均被行使，该协议价值将约为127亿美元。

Applied Digital表示，与此前的合同相比，新协议提供了更优的商业条款，其中包括更高的价格。该公司在基础租赁期限内的合同收入总额已超过410亿美元，计入可能的延期后约为1000亿美元。

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融资与交付

该公司表示，基础期限内约75%的合同收入目前与拥有投资级评级的客户相关。首席财务官赛达尔·莫赫曼德表示，项目计划按照现有模式融资：通过与Macquarie Asset Management的合作筹集50亿美元资本，随后再通过项目融资。

在完成项目开发阶段、解决公用基础设施问题并获得监管批准的前提下，相关容量预计将于2028年上半年交付。6月，Applied Digital还为Delta Forge 2设施签署了一份为期15年、容量为210兆瓦、价值约52亿美元的协议。

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