ASELSAN公司宣布成功演示了EJDERHA AD High Power Electromagnetic反无人机系统。据援引制造商消息的European Security and Defence报道，该系统在数秒内使51架同时起飞的无人机失效。

两种演示场景

在第一个场景中，据ASELSAN称，EJDERHA在约1000米距离外使两架系留无人机失效。制造商表示，这展示了该系统对抗可连接至地面电源或控制系统的飞行器的能力。

在第二个场景中，51架无人机同时起飞。这一数量象征着ASELSAN成立51周年。该公司称，此前尚未记录到定向能系统同时使如此数量的无人机失效的案例。

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系统工作原理

根据制造商的说明，EJDERHA利用真空电子技术产生强大的电磁波，旨在使微型和小型无人机的电子系统失效。该系统通过雷达探测目标，使用光电传感器跟踪目标，并将辐射定向至目标。

ASELSAN表示，该系统可以压制、重启、使配备电子电路的目标失效或将其损坏。该公司总裁兼首席执行官艾哈迈特·阿克约尔表示，EJDERHA已部署投入使用，并已进入批量生产。制造商还称，该系统是分层应对方案的一部分，用于对抗微型和小型无人机、低空固定翼无人机以及采用有线和无线控制的FPV无人机。

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