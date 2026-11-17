前足球运动员大卫·贝克汉姆的商业公司 DB Ventures 已向美国纽约州最高法院对德国化妆品集团 Coty 提起诉讼，要求至少4100万美元赔偿。该公司称，在折扣店和一家加油站销售贝克汉姆品牌香水违反了许可协议，并损害了品牌声誉，据《独立报》报道。

折扣店销售

Coty 生产和销售带有贝克汉姆名字的香水及护理产品，其中包括 Classic 和 Instinct 系列，以及 Intimately 和 Exquisite Leather 淡香水。

DB Ventures 在诉状中强调，大卫·贝克汉姆品牌与品质、精致和“日常奢华”相关联。公司代表称，这些产品被放入一家加油站的降价商品篮中，并在英国平价连锁店 Poundland 出售。原告认为，这使得产品能够以低价商店常见的价格销售，并使该品牌与廉价产品产生关联。

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Coty 的立场

Coty 请求法官驳回4月提起的诉讼。该公司表示，纽约法院对此案没有管辖权。Coty 还称，DB Ventures 正利用这起诉讼提前退出许可协议，并将与贝克汉姆相关的合同转交给另一家公司 Interparfums。

截至《独立报》请求置评时，Coty 和 DB Ventures 尚未作出回应。

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