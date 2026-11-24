比亚迪在中国推出了第三代大型五座电动SUV唐。唐Premium基础版在中国的起售价为18.79万元，约合2.8万美元。这低于此前公布的22.5万元预售价，Electrek报道。

三种版本和续航里程

新款唐提供三种配置：Premium、Laser Premium和Laser Flagship。Laser Premium和Laser Flagship的起售价分别为20.79万元和21.99万元。所有版本的标准配置均为后轮驱动。

这些电动车配备第二代比亚迪Blade磷酸铁锂电池。后驱版本搭载一台功率为300千瓦、即402马力的电动机。按照中国CLTC工况，基础版唐Premium的宣称续航里程最高为730公里，两款更高配置版本最高为850公里。

Laser Flagship可选配售价2万元的线控转向全轮驱动套件。该套件配备两台电动机，总功率为515千瓦、即690马力，宣称CLTC续航里程最高为770公里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

屏幕、充电和辅助系统

这款SUV的车内设有五个座位、35.4英寸一体式Star Ring显示屏和30英寸全景屏幕。比亚迪还表示，前备厢容积为205升，第二排乘客腿部空间达到1000毫米。

据比亚迪称，Flash Charging技术可在五分钟内将电池从10%充至80%，在九分钟内从10%充至97%。该车还配备了带车顶激光雷达的God’s Eye B驾驶辅助系统，支持城市和高速公路导航辅助以及自动泊车。

新款唐的车长为5045毫米、车宽1980毫米、车高1760毫米，轴距为2950毫米。该车型在Dynasty系列中的定位低于尺寸更大的七座Great Tang。

关注我们在