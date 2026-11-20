CSG公司在斯洛伐克扎霍列军事训练场为潜在客户进行了新型CFL-120 Karpat中型坦克的动态展示。该车辆自2026年在布拉迪斯拉发展览会IDEB首秀以来，首次展示了越野行驶和在训练场对目标射击，据《欧洲安全与防务》报道。

FNSS平台与Leonardo炮塔

CFL-120 Karpat是在CSG Group与土耳其公司FNSS合作框架下开发的。该车辆基于FNSS Kaplan履带式平台，并配备由意大利公司Leonardo开发的HITFACT MkII炮塔系统。

根据开发商的描述，该坦克将120毫米火炮与高机动性相结合，其后勤需求低于传统主战坦克。它是为需要现代化火力支援和装甲机动行动解决方案的武装部队开发的。

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生产合作备忘录

在展示活动同期，CSG Defence、MSM Land Systems和Leonardo签署了一份谅解备忘录。该文件为长期工业和商业合作确立了框架，包括在Karpat项目框架内推广、销售和生产HITFACT MkII炮塔系统。

计划让MSM Land Systems位于斯洛伐克特伦钦的生产设施参与该车辆生产的本地化。该项目还为斯洛伐克供应商参与国际供应链提供了可能。各方可另行商定扩大合作，包括就Leonardo用于中口径炮塔的30毫米X-GUN系统开展合作。

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