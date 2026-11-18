EnQuest已同意将其在北海英国海域的油气开采业务及相关基础设施出售给NEO NEXT+。该交易金额最高可达9.6亿美元，OilPrice报道。

交易条款

该交易规定，在交易完成后支付8.4亿美元现金。EnQuest还可能获得最高1.2亿美元的或有付款，其金额将取决于油价以及英国针对能源企业超额利润税——Energy Profits Levy——可能发生的变化。

出售范围将包括EnQuest的资产，尤其是由该公司运营的Magnus、Kraken和Greater Kittiwake Area油田。此次出售还包括该公司在Golden Eagle油田中不拥有运营控制权的权益、尚未开发的Bressay油田以及Bentley发现。

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聚焦东南亚

EnQuest表示，超额利润税以及英国北海海域财政条件和税收方面持续存在的不确定性影响了这一决定。该公司计划将重点从英国资产转向东南亚，认为该地区拥有更多投资、扩大规模和长期增长的机会。

法国能源公司TotalEnergies持有NEO NEXT+ 47.5%的权益。EnQuest出售资产之际，英国北海海域的运营商正在整合。据OilPrice报道，Shell和Equinor将其油气资产合并至一家独立公司Adura，而TotalEnergies则将其资产与NEO NEXT合并，成立了NEO NEXT+。

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