美国公司福特发布了全新GT41超级跑车，并计划凭借该车于2027年重返勒芒24小时耐力赛的最高组别。该车搭载一台5.4升自然吸气混合动力V8发动机，由位于密歇根州迪尔伯恩的Ford Racing部门开发、组装和测试，据Motor1报道。

GT41这一名称指的是车辆高度——41英寸，约104厘米。它也呼应了历史上的Ford GT40。福特独立负责开发动力总成部件、其标定、软件以及用于辅助功能的低压系统，其中包括照明和雨刷。

发动机在迪尔伯恩组装

赛车发动机以同样用于福特量产车的Coyote缸体为基础。在入选赛车项目后，动力总成将被送往公司的测试中心，那里设有100多个测试台架。

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在一间面积为800平方英尺、约74平方米的小型车间内，两名Ford Racing技师组装GT41发动机。该车间位于福特在20世纪60年代为其勒芒获胜赛车测试发动机地点的附近。福特认为，将组装和测试团队安排在同一栋建筑内将缩短开发时间。

卡塔尔首秀计划在3月举行

公司已经在测试第四台发动机，该发动机将作为备用发动机使用。在测功机上，其运行情况按照勒芒赛道数圈的情景进行模拟，其中包括穆尔桑直道。

GT41计划于2027年3月在卡塔尔举行的世界耐力锦标赛揭幕战中首次亮相，并参加该赛季全部九站比赛。勒芒24小时耐力赛定于2027年6月12日举行，而锦标赛收官站计划于11月在巴林举行。

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