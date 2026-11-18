Hanwha Defense USA表示，该公司在美国密西西比州沿海地区，从部署在一艘船只上的托盘化多模块发射装置发射了两枚Chunmoo导弹。此次试验使用了由Spaceport Company运营的一艘试验平台船，Defense News报道。

从船只发射

该公司称，试验于周日进行，并于周二公布了结果。Chunmoo是一种由Hanwha研发和生产的自行式多管火箭系统。

该系统可使用不同类型的导弹，包括具备精确制导和不具备精确制导的弹药。Hanwha表示，所展示的托盘化发射系统既可用于有人平台，也可用于无人平台。

该公司评估认为，这可能使自主水面舰艇能够配备此前 предназнач用于地面使用的导弹系统。

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美国海军的集装箱化系统

过去一年，美国海军一直在推进集装箱化武器系统。3月，海军上将达里尔·考德尔宣布了一项向模块化系统过渡的计划，这些系统可安装在大多数船只上，并可快速更换和部署。

4月，考德尔提出了一项新的集装箱化计划，强调可整合到不同平台并适应不同任务的技术。据他所说，集装箱化能够将弹药与特定平台分离，并根据任务更快地为部队重新配备装备。

Hanwha Defense USA副总裁凯文·舒诺弗表示，试验期间收集的数据应有助于形成未来关于分布式海上作战和远征打击能力的概念，相关能力将使用托盘化和集装箱化发射装置。

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