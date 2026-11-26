据彭博新闻社报道，日本公司Japan Tobacco正在评估收购英国卷烟生产商Imperial Brands的可能性。Channel NewsAsia报道，消息引述路透社。

潜在交易

彭博新闻社援引知情人士报道，Japan Tobacco正就一项可能的交易咨询顾问。该日本集团还考虑与合作伙伴联手收购Imperial Brands，随后将这家英国公司的资产分配至世界不同地区。

路透社未能立即独立核实这一信息。Imperial Brands拒绝置评，而Japan Tobacco没有立即回应路透社的置评请求。

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市场反应

在伦敦上市的Imperial Brands股价上涨逾12%，至3,407便士，创九年来新高。LSEG数据显示，该公司的市值为227.7亿英镑，即298.3亿美元。

路透社计算显示，Japan Tobacco与Imperial Brands可能的合并将造就一家价值超过990亿美元的烟草公司。

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