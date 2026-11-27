在意大利，防务公司莱昂纳多展示了15架M-346喷气式飞机中的首架，该批飞机 предназначены для意大利空军特技飞行队Frecce Tricolori。为飞行表演改装的飞机计划于2027年至2028年交付给该飞行队，Defense News报道。

替代MB-339 PAN

新的M-346将取代Frecce Tricolori使用了40多年的MB-339 PAN。莱昂纳多表示，M-346更高的机动性将有助于提升该飞行队的特技飞行表演。

M-346最初被研制为喷气式教练机，但也以轻型战斗机配置销售。莱昂纳多航空部门董事总经理斯特凡诺·博尔托利表示，该平台作为教练机和多用途飞机，以及作为特技飞行队的基础，在全球具有商业和工业合作前景。

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飞行表演装备

为Frecce Tricolori配备的飞机将安装发烟系统、视频传输设备、升级后的航空电子设备以及额外的燃油箱。

莱昂纳多称，该公司已向10个国家销售了170多架M-346飞机。意大利、新加坡、以色列、波兰、卡塔尔和希腊订购了教练型。土库曼斯坦、尼日利亚、奥地利和印度尼西亚购买了轻型战斗机版本。

M-346 F Block 20轻型战斗机配置配备大显示器、有源相控阵雷达、Link 16数据交换系统、电子对抗设备和新型武器系统。

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