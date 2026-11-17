TG Jones零售连锁店的所有者Modella Capital正考虑出售该业务，距离其收购此前以WH Smith品牌运营的连锁店尚不足18个月。该公司已收到主动提出的资产收购要约，并聘请Teneo Corporate Finance对这些要约进行分析并评估市场兴趣，据《卫报》报道。

为出售做准备

Modella Capital和TG Jones在一份联合声明中证实，该连锁店管理层及其所有者已委托Teneo Corporate Finance审议收到的要约并进行市场评估。该业务的出售拍卖计划于明年举行，以免在关键的圣诞节期间扰乱连锁店的运营。

TG Jones雇佣约3,500人。该连锁店首席执行官亚历克斯·威尔逊表示，公司专注于在圣诞节前确保为顾客提供适当服务，并继续实施业务复苏计划。他说，公司的业绩每个月都在改善。

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关店与品牌重塑

Modella Capital于去年6月以7,600万英镑收购了这项已有233年历史的业务。此后，该公司已关闭其控制的480家WH Smith门店中的约150家。7月，法院批准了一项大规模重组计划，其中计划关闭超过100个零售网点。

WH Smith保留了近1,300家位于火车站和机场的门店，以及网站和其名称的权利。Modella Capital收购的主要商业街门店被重新命名为TG Jones。

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