在德国不来梅，Nammo UK公司宣布完成用于欧洲Argonaut月球着陆器的RELIANCE发动机原型机热试车活动。《欧洲安全与防务》报道称，相关结果在Space Tech Expo Europe展会上公布。

在不同推力下运行

在对首台原型机，即样机，进行测试期间，团队验证了发动机运行的关键参数。RELIANCE展示了将推力从50%调节至100%的能力，以及在整个该范围内燃烧的稳定性和效率。

该发动机的推力为6千牛。其设计采用针栓式喷注器、电动离心泵和集成控制器。RELIANCE使用传统的自燃推进剂组元，并依托LEROS发动机系列的技术经验。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下一阶段开发

该项目还通过了初步设计审查，确认了项目的成熟度，并为下一阶段开发奠定了基础。RELIANCE工程模型的制造和测试计划于2027年进行。

在此之前，Nammo UK将继续对现有设备进行热试车，以验证发动机控制逻辑；开发用于降低制造风险的模型；改进生产流程，并测试单个组件。

Argonaut是欧洲首个登月着陆器任务，旨在为欧洲提供独立进入月球的能力，并支持NASA的Artemis计划。该模块将向月球表面运送货物、基础设施和科学有效载荷。

关注我们在