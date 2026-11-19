在美国，Newsmax向美国加利福尼亚北区联邦地区法院提起反垄断诉讼，要求阻止Fox以220亿美元收购流媒体平台Roku。原告称，该交易将使Fox在免费广告支持型流媒体电视市场获得非法垄断力量，Variety报道。

对平台访问权的担忧

Fox Corp.于本月早些时候完成了对Roku的收购。同一天，美国司法部批准了这笔交易，并表示Fox已承诺保持Roku作为一个“开放和中立”的平台。

不过，Newsmax在诉讼中表示，这些承诺的履行无法得到强制执行。该公司担心Fox可能限制其使用一个重要内容分发渠道。原告称，在收购Roku后，Fox将通过Roku及其自有服务Tubi控制约70%的免费广告支持型电视流媒体市场。

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各方立场

Newsmax首席执行官克里斯托弗·拉迪表示，任何媒体公司都不应决定美国人能够看到和听到哪些新闻声音。诉讼还称，Fox此前未在其免费流媒体服务Tubi上提供Newsmax，而在收购Roku后，Newsmax内容分发恶化的风险增加。

Fox Corp.表示，监管机构已对该交易进行了彻底审查并予以批准，Newsmax的诉讼没有依据。公司代表称，交易完成后，Fox开始整合该交易，以服务消费者、合作伙伴及其他利益相关方的利益。

去年，Newsmax还在佛罗里达州单独起诉Fox，指控竞争对手采取非法谈判手段；该公司称，这些手段阻碍了该频道通过有线和卫星网络获得更广泛的传播。法官艾琳·坎农驳回了该诉讼。随后，Newsmax在威斯康星州重新提起诉讼，但案件被移交至佛罗里达州，在那里，证据开示程序已暂停，等待对驳回案件动议作出裁决。

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