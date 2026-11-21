在美国，Oracle表示，在本月早些时候完成最后一轮融资后，其与OpenAI的基础设施合同已获得全额融资。Channel NewsAsia报道。

融资

本月早些时候，Oracle宣布筹集了200亿美元：约100亿美元为股权融资，另有约100亿美元为债务融资。该公司表示，其在投资者日展示的融资方案，包括来自供应商的融资，均已落实。Oracle称，与供应商进行的额外私下谈判仅是额外选择。

Oracle发表声明后，其股价在盘后交易中上涨3.3%。在投资者关注Oracle为扩建人工智能系统数据中心所需的资本规模，以及其对OpenAI日益增加的风险敞口之际，该公司发表了上述评论。

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得克萨斯州的数据中心

Oracle和OpenAI计划在美国建设额外的数据中心，总容量为4.5吉瓦。这些数据中心将补充位于得克萨斯州阿比林的Stargate项目初始站点。

Oracle表示，位于阿比林、OpenAI GPT-6 Astra模型曾在此训练的园区已接近完工。位于得克萨斯州沙克尔福德县的下一个吉瓦级园区已获得所有必要许可。该公司还表示，预计将在未来几周内交付下一代Nvidia Vera Rubin机架。

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