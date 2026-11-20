Regent公司已达成协议，向一家美国政府客户出售数量未定的Squire Seaglider自主无人机。据The War Zone报道，一支小型电动飞行器机队计划于明年部署到中东，执行多域数据收集任务。

Regent首席执行官比利·塔尔海默宣布了这份合同。他没有透露客户名称、无人机数量或交易金额。据他介绍，Squire与不同传感器结合后，能够在无需专用发射和回收设备的情况下执行水面上空监视和通信保障任务。该飞行器在不同作业区域之间飞行时，也可继续收集数据。

水面上空飞行

Squire是一种采用水翼和地面效应的无人飞行器。起飞后，它在距离水面约一个翼展高度的空中飞行。机翼与水面之间的压缩空气旨在增加升力并降低阻力。

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Regent表示，这款无人机的速度可达70节，并可在雷达视线以下飞行。其计划航程超过100海里，重量不超过50磅的有效载荷可配置用于侦察、监视、后勤、搜救和反潜任务。

自主控制

塔尔海默表示，Squire通过Regent开发的控制软件实现完全自主运行。该公司还展示了该飞行器与TAK以及Anduril公司的Lattice任务管理和多平台协调系统的集成。

合同宣布之际，五角大楼表示将向美国中央司令部责任区派遣超过2.5万套无人和反无人机系统。CENTCOM还组建了多国“猎鹰打击”特遣队，用于在空中、水面和水下使用一次性打击无人系统。该司令部未说明Squire是否将参与这项倡议。

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