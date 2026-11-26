Rocket Lab计划于11月26日从新西兰发射日本公司Synspective的一颗雷达卫星。据Space.com报道，Electron火箭计划在美国东部时间19:00开启的发射窗口内升空，即格林尼治时间11月27日午夜，以及新西兰当地时间11月27日13:00。

该任务名为Night Owls Never Sleep。Rocket Lab计划在发射前约30分钟开始直播。

用于地球观测的卫星

该航天器将加入由东京公司Synspective建设的Strix星座。该网络中的卫星配备合成孔径雷达，利用无线电波在昼夜以及穿透云层的条件下获取地球表面的详细图像。

如果发射成功，Electron的上面级将把Strix卫星送入高度为569公里的近地轨道。Synspective力求建立一个能够以数小时间隔拍摄地球任何地点的星座。

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与Synspective的合同

此次计划中的飞行将是Rocket Lab为Synspective执行的第14次任务。9月底，Rocket Lab宣布与该公司达成协议，将在2028年至2031年期间再进行20次Electron发射。

这项协议被称为Electron火箭历史上最大的商业合同。此后，为Synspective签约的Electron飞行总数达到47次。

Night Owls Never Sleep将成为Rocket Lab的第101次任务。其中，92次为Electron轨道飞行，另有9次为HASTE亚轨道任务。HASTE是Electron的一种改型，用于在高超音速飞行条件下测试传感器及其他设备。

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